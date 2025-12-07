Умер Дмитрий Красильников, актер из сериала «Реальные пацаны»

Умер Дмитрий Красильников, актер сериала «Реальные пацаны». Он скончался в Перми. Любимому многими зрителями актеру и ведущему было всего 45 лет. Об этой утрате сообщили администраторы группы «Стендап МАФИЯ Пермь» во ВКонтакте.
«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушёл из жизни 6 декабря после инсульта», — говорится в этом сообщении.
Известно. что Дмитрий Красильников организовывал в Перми стендап-концерты и «Черный КВН». Кроме того, он вел интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Широкому зрителю он запомнился по роли в сериале «Реальные пацаны» (он сыграл в этом сериале роль Андрея, друга Вики). Дмитрий также принимал участие в нескольких телевизионных проектах, таких как «Comedy Баттл» и «Смех Без правил».
Прощание с Красильниковым состоится 9 декабря в 15:00 (13:00 мск) в специализированном помещении на улице Старцева. После церемонии планируется кремация.
