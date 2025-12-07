Умер Дмитрий Красильников, актер из сериала «Реальные пацаны»

Известно. что Дмитрий Красильников организовывал в Перми стендап-концерты и «Черный КВН». Кроме того, он вел интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Широкому зрителю он запомнился по роли в сериале «Реальные пацаны» (он сыграл в этом сериале роль Андрея, друга Вики). Дмитрий также принимал участие в нескольких телевизионных проектах, таких как «Comedy Баттл» и «Смех Без правил».