Молдова упала в минус: Неделя начнется с морозов, но уже через три дня потеплеет до +11 градусов

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 8 декабря 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 8 декабря, Молдову накроет мороз …-1…-2 градуса.

Днем — всего +3 градуса.

И опять эта надоевшая облачность, солнца очень не хватает.

Осадков не ожидается.

Во вторник сохранится такая же погода.

А уже со среды начнет теплеть, днем — до +7 градусов.

В четверг, 11 декабря, и вовсе будет до +11 градусов.

