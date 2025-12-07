Молдова упала в минус: Неделя начнется с морозов, но уже через три дня потеплеет до +11 градусов

В ночь на понедельник, 8 декабря, Молдову накроет мороз …-1…-2 градуса.
Днем — всего +3 градуса.
И опять эта надоевшая облачность, солнца очень не хватает.
Осадков не ожидается.
Во вторник сохранится такая же погода.
А уже со среды начнет теплеть, днем — до +7 градусов.
В четверг, 11 декабря, и вовсе будет до +11 градусов.
