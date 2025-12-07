В декабре в Ростовской области продолжают созревать малина и клубника

Ростовчанин Сергей Зубарев сфотографировал растущую на кустарниках малину 7 декабря. Несколько лет назад мужчина посадил черенок в саду своей матери в Батайске, но и не думал, что кустарники будут плодоносить даже зимой. А Елена Нормухаметова из Мясниковского района продолжает собирать урожай клубники сортов «Ирма» и «Мурано».