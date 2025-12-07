В декабре в Ростовской области продолжают созревать малина и клубника

Жители Ростовской области продолжают собирать небольшой урожай клубники и малины в декабре. Снимками ягод они поделились с «КП-Ростов-на-Дону».
Ростовчанин Сергей Зубарев сфотографировал растущую на кустарниках малину 7 декабря. Несколько лет назад мужчина посадил черенок в саду своей матери в Батайске, но и не думал, что кустарники будут плодоносить даже зимой. А Елена Нормухаметова из Мясниковского района продолжает собирать урожай клубники сортов «Ирма» и «Мурано».
По словам агронома Владимира Косова, это связано с теплой погодой, тем более, что ремонтантные сорта могут плодоносить постоянно.
— Кроме того, есть такое понятие, как биологический ноль — это пороговая температура, выше которой возможен процесс развития растения, — рассказал специалист. — Например, для винограда это +10, а новые сорта малины, клубники, земляники готовы плодоносить при +5 градусах. Для них это биологический ноль.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!