Онколог объяснил, почему возможен рост числа пациентов со злокачественными образованиями в Беларуси

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков объяснил в эфире телеканала СТВ, почему возможен рост числа пациентов со злокачественными образованиями.
Одна из задач программы социально-экономического развития на пятилетку, которую рассмотрят на Всебелорусском народном собрании 18 и 19 декабря, — увеличить охват жителей республики медицинскими скринингами и профосмотрами до 95%. По словам Полякова, «это все объединилось в диспансеризацию».
«Если мы берем проблемы онкологии, что мы получим в результате этого? Мы получим увеличение количества пациентов со злокачественными образованиями, — сказал белорусский онколог, пояснив: — Но это тренд, который наблюдается во всех развитых странах. Ибо это прежде всего не заболеваемость, а выявляемость».
Задачей же программ является именно возможность выявить опухоли на ранней стадии, а также пролечить предопухолевое состояние.
«Человеку позволит избежать это в будущем злокачественной опухоли, а на ранних стадиях (практически более чем в 90%) излечить пациента от этого заболевания», — говорит глава РНПЦ.
Вместе с тем, констатировал онколог, очевиден и рост третьей стадии онкологии. Пояснение Сергея Полякова такое:
«Поскольку мы выявляем, в любом случае выявляются какие-то случаи, к сожалению, запущенные».
Однако задача медиков как раз и состоит в том, чтобы «уменьшить количество этих запущенных форм».
«И это возможно только благодаря даже не онкологам, это задача общей сети здравоохранения, в тандеме», — добавил специалист.
