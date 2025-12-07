Онколог объяснил, почему возможен рост числа пациентов со злокачественными образованиями в Беларуси

«Если мы берем проблемы онкологии, что мы получим в результате этого? Мы получим увеличение количества пациентов со злокачественными образованиями, — сказал белорусский онколог, пояснив: — Но это тренд, который наблюдается во всех развитых странах. Ибо это прежде всего не заболеваемость, а выявляемость».