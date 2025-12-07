Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что готов отправиться на передовую

Бывший глава украинской дипломатии готов присоединиться к ВСУ после получения повестки.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что готов идти в армию, если получит повестку. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Я в Киеве. Если придет повестка — не буду пытаться сбежать за границу», — сказал Кулеба в интервью.

По его словам, он посвятил конфликту с Россией 2,5 года жизни «с самой первой ночи».

«Никуда не бегу, сижу дома», — рассказал экс-министр.

Кулеба также сообщил, что ранее не шёл в ВСУ добровольцем, так как занимал должность в правительстве.

Ранее Кулеба заявлял, что без мирного соглашения с РФ конфликт продлится много лет. Он также рассказал, что в 2024 году глава офиса Зеленского Андрей Ермак отверг предложение по налаживанию диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является ключевым посредником в переговорах по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше