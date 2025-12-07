Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что готов отправиться на передовую

Ранее Кулеба заявлял, что без мирного соглашения с РФ конфликт продлится много лет. Он также рассказал, что в 2024 году глава офиса Зеленского Андрей Ермак отверг предложение по налаживанию диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является ключевым посредником в переговорах по урегулированию конфликта.