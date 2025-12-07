Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что готов отправиться на передовую

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что готов идти в армию, если получит повестку. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Я в Киеве. Если придет повестка — не буду пытаться сбежать за границу», — сказал Кулеба в интервью.
По его словам, он посвятил конфликту с Россией 2,5 года жизни «с самой первой ночи».
«Никуда не бегу, сижу дома», — рассказал экс-министр.
Кулеба также сообщил, что ранее не шёл в ВСУ добровольцем, так как занимал должность в правительстве.
Ранее Кулеба заявлял, что без мирного соглашения с РФ конфликт продлится много лет. Он также рассказал, что в 2024 году глава офиса Зеленского Андрей Ермак отверг предложение по налаживанию диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является ключевым посредником в переговорах по урегулированию конфликта.