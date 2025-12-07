Директор Долиной ответил на слухи о провале концертов из-за скандала

В Сети появились слухи о провале гастролей народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала с квартирой. Источники сообщали о том, что люди возвращают билеты. В беседе с aif.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин опроверг эти сообщения и продемонстрировал видео, на которых запечатлены полные залы.
«Тут лучше не рассказывать. Всегда лучше слушать и верить фактам. Это “Песня года”, — сказал он, показывая видео из зала во время выступления Долиной. — Что касается Владивостока, Уссурийска, Находки, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского: билеты никто не сдавал. Как прошли концерты, лучше ориентироваться на конкретные видео, которые скажут больше правды чем хейтеры или просто люди, которые не знают информацию».
Ранее стало известно, что Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью. На премии «Песня года 2025» артистка исполнила композицию «Я буду любить тебя».
Напомним, что 5 декабря вышло интервью, в котором певица рассказала об истории с мошенничеством, из-за которого продала квартиру.