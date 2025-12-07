Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чумаков сказал, что верит в Деда Мороза

Певец Алексей Чумаков заявил, что продолжает верить в Деда Мороза и каждый год отправляет ему письма, сообщает «МК в Питере».

Певец Алексей Чумаков заявил, что продолжает верить в Деда Мороза и каждый год отправляет ему письма, сообщает «МК в Питере».

Чумаков в ходе церемония вручения премии «Звезды Дорожного радио» сказал, что он может представить себе существование человека, живущего в холодном месте, и являющегося волшебником.

Жена Чумакова также отправляет Деду Морозу письма, рассказал он.

Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.