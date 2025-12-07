Алексей Чумаков сказал, что верит в Деда Мороза

Певец Алексей Чумаков заявил, что продолжает верить в Деда Мороза и каждый год отправляет ему письма, сообщает «МК в Питере».
Чумаков в ходе церемония вручения премии «Звезды Дорожного радио» сказал, что он может представить себе существование человека, живущего в холодном месте, и являющегося волшебником.
Жена Чумакова также отправляет Деду Морозу письма, рассказал он.
Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.