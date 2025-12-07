В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Как сообщает Росавиация, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.