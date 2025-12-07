Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщики челябинского «Трактора» освистали свою команду в матче с «Динамо»

Болельщики челябинского «Трактора» освистали свою команду после крупного домашнего поражения от московского «Динамо». Значительная часть зрителей покинула трибуны ледовой арены еще до окончания встречи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Позор на домашнем льду: болельщики «Трактора» освистали команду.

Болельщики челябинского «Трактора» освистали свою команду после крупного домашнего поражения от московского «Динамо». Значительная часть зрителей покинула трибуны ледовой арены еще до окончания встречи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«К тридцатой минуте игры челябинская команда уже пропустила шесть голов. Терпение болельщиков “Трактора” лопнуло — сотни зрителей стали покидать арену. Оставшаяся часть фанатов по ходу второго и третьего периодов регулярно встречала действия “черно-белых” свистом», — передает корреспондент URA.RU.

В итоге хоккеисты «Трактора» потерпели сокрушительное поражение от московского «Динамо» со счетом 4:8. Несмотря на негативную реакцию, часть болельщиков продолжала поддерживать команду до финальной сирены.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше