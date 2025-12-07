FT: Евросоюз нашел возможность навсегда заблокировать активы России

По информации издания, в договорах ЕС обнаружена правовая норма, которая позволяет в условиях серьезных экономических потрясений принимать коллективные меры без согласия всех участников.
— Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений… ему разрешено принимать меры без достижения единогласия, — говорится в материале.
Такое право открывает путь к более жесткой и долговременной блокировке российских активов, в первую очередь государственных резервов и активов Центробанка РФ, арестованных в ЕС после начала конфликта на Украине, даже если некоторые страны будут выступать против, отмечается в статье.
Спор вокруг замороженных активов РФ продолжается уже несколько месяцев. Многие страны хотят направить их на помощь Украине. Другие отмечают, что это будет нарушением международного права. По информации Bloomberg, Соединенные Штаты работают с несколькими странами ЕС для того, чтобы не допустить изъятие этих средств для предоставления кредита Украине.