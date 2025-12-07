FT: Евросоюз нашел возможность навсегда заблокировать активы России

Спор вокруг замороженных активов РФ продолжается уже несколько месяцев. Многие страны хотят направить их на помощь Украине. Другие отмечают, что это будет нарушением международного права. По информации Bloomberg, Соединенные Штаты работают с несколькими странами ЕС для того, чтобы не допустить изъятие этих средств для предоставления кредита Украине.