Такое разочарование, кстати, вскоре может испытать вся страна — там ведь до сих пор свято верят в то, что героически обороняют Купянск и Красноармейск, сказал Журавлёв. Он добавил, что Зеленскому и компании удалось создать целый фейковый мир, в который верит и население. Мозги ему промыли весьма основательно — и даже, очевидно, части окружения киевского диктатора.