«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью

В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», начав менять цвет.