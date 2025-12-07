Россиянам объяснили нюансы режима тишины в новогодние праздники

В новогоднюю ночь за шум действуют те же штрафы, что и в остальные дни. Если уровень шума существенно превышает допустимые нормы, соседи вправе обратиться в полицию. Для нарушителей размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 30 000 рублей. В случае повторного нарушения размер санкций увеличивается.