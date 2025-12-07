Россиянам объяснили нюансы режима тишины в новогодние праздники

Юрист Соловьев рассказал, когда можно шуметь в новогоднюю ночь.
Несмотря на разрешенные послабления, шумные празднования Нового года могут привести к административной ответственности. Об этом сообщает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Пока у нас нет единого закона о тишине, все правила и нормы содержатся в региональных законах. А они разные. Большинство региональных законодателей, устанавливая правила соблюдения тишины, сделали исключение как раз в виде новогодней ночи», — рассказал RT юрист Соловьев.
Соловьев отметил, что в зависимости от региона шум может быть разрешен до трех или пяти часов утра 1 января. Однако уже утром и в последующие дни действуют обычные ограничения, и их нарушение повлечет меры административного воздействия.
Правовед также уточнил правила использования пиротехники: запускать фейерверки можно только в разрешенное законом время и в специально отведенных местах, избегая дворов многоквартирных домов. В случае нарушений юрист рекомендует обращаться в полицию.
В новогоднюю ночь за шум действуют те же штрафы, что и в остальные дни. Если уровень шума существенно превышает допустимые нормы, соседи вправе обратиться в полицию. Для нарушителей размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 30 000 рублей. В случае повторного нарушения размер санкций увеличивается.