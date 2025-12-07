Саратовчанка поместила сына в герметичный пакет и выкачала оттуда воздух

7 декабря в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили ролик, на котором демонстрируются возможные противоправные действия матери в отношении несовершеннолетнего ребёнка. Прокуратура Саратовской области организовала проверку.
На видео жительница Саратова поместила мальчика в пакет и с помощью пылесоса начала выкачивать оттуда воздух. Несколько секунд ребёнок пробыл без доступа к воздуху. В конце ролика он кричит: «Мама!».
«Надзорное ведомство даст оценку вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установит причины и условия произошедшего. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решён по результатам проверки», — сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Ход и результаты процессуальной проверки, взяты на контроль. Также устанавливается местонахождение женщины.
Ранее стало известно, что жительница Польши получила 25 лет за попытку заморить своего ребёнка голодом.