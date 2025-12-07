Директор Долиной ответил хейтерам певицы из-за скандала с квартирой

«График Ларисы Долиной всегда был чрезвычайно сложный. Я не могу сказать, что он изменился после вот этих чрезвычайно драматических событий. Лариса Долина, которая никого не ограбила, не убила, не сожгла чужой дом, попала в чрезвычайно сложную жизненную ситуацию. Я только прошу никому больше не попасться в подобную историю, особенно людям, наверное, уже в определенном возрасте, которые, может быть, не знают всех нюансов подмен, не знают, как проверить паспорт или просто запуганы, блокированы внешним воздействием. просто надо всем быть осмотрительней», — сказал Пудовкин.