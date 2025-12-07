Футболист «Краснодара» Оласа обвинил игроков ЦСКА в расизме

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о стычке, которая произошла на матче с московским ЦСКА, и заявил, что его партнера по команде оскорбили на расовой почве.
«Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде. Такие вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение», — заявил Лукас Оласа в беседе с «Матч ТВ».
Уточняется, что инцидент произошел во время встречи в Краснодаре 7 декабря, когда команды уходили с поля на перерыв.
Ранее сообщалось, что футболист Антон Мухин обвинил управляющего владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера в избиении.