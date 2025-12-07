«Краснодар» обыграл ЦСКА и ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ

Счёт на 11-й минуте открыл защитник гостей Мойзес. Голы у хозяев забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоау Батчи (70), сумевшие переломить ход игры после первого пропущенного мяча. На 68-й минуте Мойзес был удалён с поля после второй жёлтой карточки. В концовке армейцы смогли забить ещё раз, отличился Матеуш (90+1).
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 40 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы, обогнав «Зенит» (39). В других матчах дня махачкалинское «Динамо» проиграло нижегородскому «Пари НН» (0:1), московский «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» (4:2), а калининградская «Балтика» переиграла самарские «Крылья Советов» (2:0). Следующий тур РПЛ состоится уже после зимнего перерыва.
Турнирная таблица РПЛ после 18-ти туров:
Ранее Life.ru рассказывал, что футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой. Об этом в раздевалке команды после победы над «Рубином» объявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
