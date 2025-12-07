Кошелёк с пятитысячными купюрами и документами внутри коровы нашёл фермер в Башкирии

Ранее сообщалось, что таиландский офицер ВМС Краисом Нунпрадит принял решение продать гигантский сгусток амбры, который хранил в тайне на протяжении девяти лет. Вес находки составляет 55 килограммов, а её стоимость на чёрном рынке оценивается в несколько миллионов долларов. Амбра — редкое вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, — высоко ценится в парфюмерной промышленности, где за килограмм качественного продукта могут предлагать десятки тысяч долларов.