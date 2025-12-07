Ричмонд
Кошелёк с пятитысячными купюрами и документами внутри коровы нашёл фермер в Башкирии

Фермер из деревни Толпарово Гафурийского района Башкирии при разделке коровы обнаружил в её желудке весьма интересные вещи. Об этом сообщает Mash Batash.

Среди содержимого желудка, помимо мусора, оказалась пачка пятитысячных купюр и личные документы. Фермер теперь разыскивает владельца кошелька, чтобы вернуть ему деньги и бумаги. По словам хозяина, животное могло проглотить находку, бродя по свалкам.

Ранее сообщалось, что таиландский офицер ВМС Краисом Нунпрадит принял решение продать гигантский сгусток амбры, который хранил в тайне на протяжении девяти лет. Вес находки составляет 55 килограммов, а её стоимость на чёрном рынке оценивается в несколько миллионов долларов. Амбра — редкое вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, — высоко ценится в парфюмерной промышленности, где за килограмм качественного продукта могут предлагать десятки тысяч долларов.

