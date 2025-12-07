Врач Попов назвал нетипичные признаки инфаркта

У пациентов с инфарктом могут возникать симптомы, которые нехарактерны для проблем с сердцем, заявил кандидат медицинских наук Сергей Попов.
«Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка», — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».
Среди других необычных признаков инфаркта Попов назвал тошноту, рвоту, нарушение ритма сердца без ощущения боли. Он пояснил, что пациент может ощущать лишь перекатывания за грудиной.
Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова назвала ранние симптомы проблем с сердцем. В их числе- атипичная сдавливающая боль в челюсти, шее, спине или верхней части живота, ночной храп и эректильная дисфункция, отметила она.