В Воронежской области физрук признался в совращении школьницы и пообещал жениться

Ранее в городе Печора Республики Коми трое местных жителей были обвинены в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Как сообщило региональное СУ СК, преступления совершались как в одиночку, так и группой лиц по предварительному сговору в отношении потерпевших, не достигших 16 лет. Все обвиняемые были арестованы и помещены под стражу на время следствия, которое продолжает устанавливать все обстоятельства и искать возможных потерпевших.