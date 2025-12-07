Водителей предупредили о штрафе за наледь на лобовом стекле

Ранее KP.RU рассказал, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Больше придется заплатить за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Если нарушение допущено в первый раз, водителю могут выписать штраф в 7−10 тысяч рублей, а за повторное нарушение могут лишить прав на срок до полугода.