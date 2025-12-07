Водителей предупредили о штрафе за наледь на лобовом стекле

Наличие наледи на лобовом стекле автомобиля грозит водителю штрафом, об этом предупредил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
— Инспекторы ГИБДД иногда привлекают к ответственности за движение с сильно обледеневшим или запотевшим лобовым стеклом. В данном случае накладывается штраф в размере 500 рублей или предупреждение за неисправность обогрева, дворников или ограничение обзора, — объяснил специалист.
Юрист отметил, что вождение машины с ограниченной видимостью значительно снижает способность автомобилиста своевременно заметить препятствие или опасность, что провоцирует ДТП.
Ранее KP.RU рассказал, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Больше придется заплатить за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Если нарушение допущено в первый раз, водителю могут выписать штраф в 7−10 тысяч рублей, а за повторное нарушение могут лишить прав на срок до полугода.