Как сохранить зрение при работе за компьютером: врач дала простые, но рабочие советы

Чтобы сохранить зрение при работе за компьютером необходимо делать перерывы каждые 20 минут, а также правильно настроить яркость монитора, особенно вечером. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru офтальмолог центра Хадижат Сулейманова.