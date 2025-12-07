Ричмонд
Как сохранить зрение при работе за компьютером: врач дала простые, но рабочие советы

Офтальмолог Сулейманова: излишняя яркость монитора может навредить зрению.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сохранить зрение при работе за компьютером необходимо делать перерывы каждые 20 минут, а также правильно настроить яркость монитора, особенно вечером. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru офтальмолог центра Хадижат Сулейманова.

— Каждые 20 минут полезно делать перерыв и на 20 секунд переводить взгляд вдаль, делать около десяти полных морганий, мягко смыкая веки. Это поможет восстановить слезную пленку. Яркость экрана лучше подстраивать под свет в комнате, чтобы монитор не слепил в темноте, — отметила врач.

Доктор также посоветовала каждые 30−45 минут выпивать несколько глотков воды. Это поможет избежать пересыхания слезной пленки. При этом от кофеина в вечернее время лучше отказаться.

Ранее «Известия» рассказали, что также можно подобрать специальные компьютерные очки, предназначенные для устранения бликов от монитора, которые увеличивают нагрузку на глаза. А офтальмолог, в свою очередь, выпишет подходящие увлажняющие капли.