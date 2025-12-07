«Локомотив» победил «Сочи» со счётом 4:2 в матче чемпионата России по футболу

Мячи в составе победителей забили Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьёв (68, с пенальти). У сочинцев голы оказались на счету Мартина Крамарича и Франсуа Камано.
Ранее сообщалось, что испанский специалист Джонатан Альба продолжит руководить футбольным клубом «Ростов». Информацию о продлении соглашения подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
