Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» победил «Сочи» со счётом 4:2 в матче чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» уверенно обыграл «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), игра завершилась со счётом 4:2. Матч проводился на сочинском стадионе «Фишт».

Источник: Life.ru

Мячи в составе победителей забили Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьёв (68, с пенальти). У сочинцев голы оказались на счету Мартина Крамарича и Франсуа Камано.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Джонатан Альба продолжит руководить футбольным клубом «Ростов». Информацию о продлении соглашения подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше