На Ямале появится около 1,5 тысяч новых рабочих мест

Туристический проект на Ямале находится на стадии подготовки.

На Ямале сейчас ведется формирование туркластера с горнолыжным курортом. Проект позволит создать в округе около полутора тысячи новых рабочих мест. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

«Внутренний туризм — приоритет Правительства РФ, и мы прошли отбор по ряду конкурсов. Сейчас идет стадия подготовки: проектная документация находится на выходе из Главгосэкспертизы. По самым скромным подсчетам, этот проект создаст более тысячи рабочих мест. Я думаю, фактически будет около полутора тысяч», — заявил Артюхов.

Глава округа, что проект важен для местных жителей и для коренных жителей. В частности молодежь из числа КМНС в будущем может решить не заниматься традиционным хозяйством, найдет работу в сфере туризма, подчеркнул губернатор.