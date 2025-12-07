Стало известно, как выбрать новогоднюю елку, которая простоит все праздники

Выбирая живую елку, важно обратить внимание на срез ствола — именно это поможет определить дерево, которое простоит все праздники и не осыпется. Об этом рассказал NEWS.ru эксперт Дмитрий Бондарь.
— Отдельное внимание надо обратить на срез ствола. У только что срубленной елки он обычно светлый, без выраженных трещин, слегка влажный. Если же срез выглядит темным, пересохшим, покрытым трещинами или плотной смолистой коркой, это говорит о том, что дерево, скорее всего, срубили давно, — пояснил собеседник издания.
Он также посоветовал обратить внимание на аромат елки: запах свежего дерева ощущается довольно отчетливо, тогда как у давно срубленной елки аромат бывает слабым.
Ранее KP.RU рассказал, что сейчас продаются специальные подставки, которые наполняются водой. Важно понимать, что в первые дни дерево обильно пьет, поэтому воду нужно подливать регулярно. Как вариант — поставить елку в заранее заготовленное ведро с песком и тоже обильно проливать песок.