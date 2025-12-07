Стало известно, как выбрать новогоднюю елку, которая простоит все праздники

— Отдельное внимание надо обратить на срез ствола. У только что срубленной елки он обычно светлый, без выраженных трещин, слегка влажный. Если же срез выглядит темным, пересохшим, покрытым трещинами или плотной смолистой коркой, это говорит о том, что дерево, скорее всего, срубили давно, — пояснил собеседник издания.