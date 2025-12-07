В Ростовской области из-за перевернувшегося бензовоза перекрыли дорогу

В Белокалитвинском районе Ростовской области перевернулся бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
В сообщении говорится, что бензовоз опрокинулся на автодороге между поселками Голубинка и Казьминка. Движение на этом участке ограничено, но есть пути для объезда.
К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто из людей не пострадал. Для того, чтобы предотвратить возгорание к месту аварии прибыли пожарно-спасательные расчеты. Кроме того, для ликвидации последствий ДТП организована работа оперативных служб.
