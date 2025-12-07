Обвиняемая по делу «рейхсбюргеров» гражданка РФ освобождена: женщина три года провела в СИЗО

Немецкий суд после почти трех лет содержания в СИЗО освободил гражданку России Виталию Б., обвиняемую в участии в так называемой группировке «рейхсбюргеров». Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Одна из обвиняемых по франкфуртскому процессу в отношении предполагаемой группы так называемых “рейхсбюргеров” вокруг Генриха XIII принца Рейсса была освобождена из-под стражи. Ордер на арест Виталии Б. был отменен в понедельник», — говорится в материале.
Суд снял арест с женщины, признав дальнейшее содержание под стражей несоразмерным. Газета уточняет, что она является гражданской супругой предполагаемого лидера группировки, а остальные восемь обвиняемых остаются под стражей.
Ранее KP.RU писал, что полиция провела масштабную операцию по предотвращению попытки госпереворота в Германии. Среди подозреваемых числились 52 человека, включая россиянку Виталию Б. Из них 25 были арестованы. Всех обвиняли в участии в правоэкстремистской группировке, стремившейся к восстановлению Второго Рейха.