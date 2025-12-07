Обвиняемая по делу «рейхсбюргеров» гражданка РФ освобождена: женщина три года провела в СИЗО

«Одна из обвиняемых по франкфуртскому процессу в отношении предполагаемой группы так называемых “рейхсбюргеров” вокруг Генриха XIII принца Рейсса была освобождена из-под стражи. Ордер на арест Виталии Б. был отменен в понедельник», — говорится в материале.