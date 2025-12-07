Ученые доказали, что мозги двух людей синхронизируются при совместной работе

Ученые из некоммерческого американского медицинского исследовательского учреждения Scripps Research после еще одного исследования заявили, что у людей также существует скрытое шестое чувство — интероцепция. Исследователи объяснили, что этот процесс активируется, когда мозг определяет моменты, когда и как человеку следует дышать, а также осознает изменения в кровяном давлении или посылает сигналы о необходимости выделения специальных клеток для борьбы с инфекцией.