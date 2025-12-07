Tagesschau: в Чехии погибли более 30 человек из-за гепатита А

В Чехии наблюдается рост заболеваемости гепатитом А, более 30 человек погибли, передает Tagesschau.
«В этом году в Чехии зарегистрировали почти три тысячи случаев гепатита А — в 20 раз больше, чем в 2024 году. При этом 32 человека погибли, в основном пожилые мужчины», — сказано в материале.
Уточняется, что вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями. Однако впоследствии она охватила все население страны.
Гепатит А является острым инфекционным заболеванием, при котором поражаются клетки печени. В основном вирус передается через контакт здорового человека с зараженной едой, водой или предметами обихода. Заболевание характеризуется доброкачественным течением, но при некоторых условиях может стать угрозой организму.
В апреле сообщалось, что в Чехии зафиксировали 320 случаев заболевания гепатитом А. Этот показатель превышал половину общего числа случаев, которые зарегистрировали за 2024 год.