Почти 50% жителей Швейцарии выступили за ограничение населения в 10 млн человек

Около половины жителей Швейцарии поддерживают идею ограничить численность населения страны 10 миллионами человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Tamedia/20 Minuten.
Инициатива принадлежит Народной партии Швейцарии, выступающей против иммиграции. Партия утверждает, что быстрый рост населения создает нагрузку на жилищное строительство, транспорт и государственные услуги.
На сегодняшний день в Швейцарии проживает 9 миллионов человек. Как пишет агентство, при достижении 10 миллионов страна может выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС.
Издание отмечает, что правительство Швейцарии призывает граждан отвергнуть предложение. Власти предупреждают, что строгие ограничения могут негативно сказаться на экономике и благосостоянии, так как швейцарские компании зависят от иностранных работников.
