Почти 50% жителей Швейцарии выступили за ограничение населения в 10 млн человек

Ранее KP.RU писал, что население Польши продолжает сокращаться из-за старения и низкой рождаемости. По состоянию на конец марта 2025 года в стране проживало 37,4 миллиона человек. Это на 158 тысяч меньше по сравнению с 2024 годом.