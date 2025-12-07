«Межзвездный гость» 3I/ATLAS удивил новой деталью: что обнаружили ученые

«Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом “Хаббл” 30 ноября показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в десять раз больше радиуса Земли) в сторону Солнца», — пояснил ученый.