«Межзвездный гость» 3I/ATLAS удивил новой деталью: что обнаружили ученые

Астроном Леб: космический объект 3I/ATLAS может иметь два хвоста.

Источник: Комсомольская правда

Космический объект 3I/ATLAS, который часто принимают за инопланетный корабль, может иметь два хвоста. Об этом сообщил ученый Гарвардского университета Ави Леб.

«Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом “Хаббл” 30 ноября показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в десять раз больше радиуса Земли) в сторону Солнца», — пояснил ученый.

Еще одной отмеченной Лебом особенностью стал разворот антихвоста в перигелии, когда он начал двигаться в направлении, противоположном первоначальному.

Астроном отметил, что феномен выходит за рамки типичного поведения комет и требует отдельного изучения и интерпретации.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев объяснил, что объект 3I/ATLAS без проблем пережил столкновение с солнечной радиацией.