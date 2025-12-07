Telegram ввел альтернативу авторизации по SMS

В обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась возможность авторизации через ключ доступа (Passkey).
Соответствующий пункт теперь есть в настройках мессенджера в разделе «Конфиденциальность». Для того чтобы активировать эту функцию, необходимо создать ключ доступа, а затем подтвердить личность с помощью Face ID, отпечатка пальца или пароля.
Ключ входа будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.
Ранее сообщалось, что в Telegram у части пользователей появилась платная авторизация при попытке входа по SMS.