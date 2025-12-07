Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegram ввел альтернативу авторизации по SMS

В Telegram появилась функция авторизации через ключ доступа.

Источник: Аргументы и факты

В обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась возможность авторизации через ключ доступа (Passkey).

Соответствующий пункт теперь есть в настройках мессенджера в разделе «Конфиденциальность». Для того чтобы активировать эту функцию, необходимо создать ключ доступа, а затем подтвердить личность с помощью Face ID, отпечатка пальца или пароля.

Ключ входа будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.

Ранее сообщалось, что в Telegram у части пользователей появилась платная авторизация при попытке входа по SMS.