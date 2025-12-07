Ричмонд
В Лувре новое ЧП: грязная вода из прорванной трубы затопила сотни древних книг и документов

Figaro: в Лувре прорыв трубы повредил сотни древних египетских книг и документов.

Источник: Комсомольская правда

В Лувре из-за прорыва трубы были повреждены сотни древнеегипетских книг и архивных материалов. Об этом сообщает Figaro.

По предварительным оценкам, в воду попало от 300 до 400 изданий. Среди них — египтологические журналы и научные документы, которыми пользуются исследователи. Заместитель генерального администратора музея Фрэнсис Стейнбок уточнил, что эти материалы относятся к концу XIX — началу XX века.

По словам Стейнбока, происшествие обошлось без «непоправимых и окончательных потерь».

«Книги высохнут, мы отправим их переплётчику для восстановления, а потом они будут возвращены на полку», — подчеркнул он.

По информации Лувра, утечку обнаружили 26 ноября в гидравлической системе, обеспечивающей работу отопления и вентиляции библиотеки. Причиной стала ошибочная подача воды через неправильно открытый клапан. В музее напомнили, что полную замену этой системы планировали провести в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что Парижский Лувр до конца года оснастят новыми средствами безопасности.