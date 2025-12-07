В Лувре новое ЧП: грязная вода из прорванной трубы затопила сотни древних книг и документов

По предварительным оценкам, в воду попало от 300 до 400 изданий. Среди них — египтологические журналы и научные документы, которыми пользуются исследователи. Заместитель генерального администратора музея Фрэнсис Стейнбок уточнил, что эти материалы относятся к концу XIX — началу XX века.