В Бразилии разграбили библиотеку Сан-Паулу: чье наследие похитили

Неизвестные преступники похитили из библиотеки Сан-Паулу ценные гравюры художников Анри Матисса и Кандиду Портинари. Об этом информирует портал G1.
«Двое вооруженных преступников ворвались в муниципальную библиотеку имени Марио де Андраде в центре Сан-Паулу и похитили произведения искусства художников Анри Матисса и Кандиду Портинари в воскресенье утром», — следует из сообщения.
Среди похищенного — восемь гравюр Анри Матисса и пять гравюр Кандиду Портинари. Все произведения были частью выставки «От книги к музею».
Несмотря на наличие страховки и системы видеонаблюдения в здании, грабителям удалось похитить гравюры. Сейчас все материалы, которые могут помочь следствию, находятся в распоряжении правоохранительных органов.
Сообщается, что подозреваемые в краже уже установлены.
