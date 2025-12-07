Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии разграбили библиотеку Сан-Паулу: чье наследие похитили

G1: вооруженные преступники украли 8 гравюр Матисса из библиотеки Сан-Паулу.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные преступники похитили из библиотеки Сан-Паулу ценные гравюры художников Анри Матисса и Кандиду Портинари. Об этом информирует портал G1.

«Двое вооруженных преступников ворвались в муниципальную библиотеку имени Марио де Андраде в центре Сан-Паулу и похитили произведения искусства художников Анри Матисса и Кандиду Портинари в воскресенье утром», — следует из сообщения.

Среди похищенного — восемь гравюр Анри Матисса и пять гравюр Кандиду Портинари. Все произведения были частью выставки «От книги к музею».

Несмотря на наличие страховки и системы видеонаблюдения в здании, грабителям удалось похитить гравюры. Сейчас все материалы, которые могут помочь следствию, находятся в распоряжении правоохранительных органов.

Сообщается, что подозреваемые в краже уже установлены.

Как ранее сообщал KP.RU, организатор ограбления Лувра затребовал выкуп за драгоценности.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше