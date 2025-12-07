Стало известно, почему Лукашенко летал в Оман с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял с собой сыновей во время визита в Оман в знак особого уважения к традициям этой страны. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
— У них (в Омане — прим. «ВМ») это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, — сказала Эйсмонт, объясняя присутствие сыновей Лукашенко на встрече.
Пресс-секретарь добавила, что старший сын президента Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет, курирует отношения с Оманом. По ее словам, такой подход, принятый в странах Востока, помогает развитию двустороннего сотрудничества.
