МО: за 5 часов над РФ уничтожены 17 украинских беспилотников

Срочная новость.
В течение последних пяти часов в воздушном пространстве над рядом регионов Российской Федерации были уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
