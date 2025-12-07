Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту Российской Федерации Владимиру Путину вазу с надписью «325 воссоединения Украины с Россией», она поделилась соответствующими кадрами в своём Telegram-канале.
«Подарила Президенту ту самую вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией», — написала Симоньян.
В начале декабря Симоньян рассказала, что случайно увидела эту вазу в магазине, где продаются винтажные предметы из Индии. Маргарита Симоньян отметила, что в такое было невозможно поверить.
«Абсолютно невозможно поверить, что мы нашли в магазине индийского винтажа. Причём там были уверены, что это что-то португальское. Продавец: Это значит, Украина вернётся к России только через 325 лет? Я надеюсь, всё-таки раньше», — говорилось в публикации.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что киевские власти навредили сами себе, ограничив права русских людей. Она подчеркнула, что Украина оказала себе медвежью услугу. Симоньян напомнила, что Россия защищает права русских на русской земле.
Напомним, Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, первой специальной военной операцией.
В январе 1654 года было проведено собрание выборных представителей казаков Переяславская рада. На собрании решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его окружение присягнули русскому царю Алексею Михайловичу.