Пермь выбилась в лидеры по доступности билетов на кинопаказы, но посещаемость все равно падает

Тенденция падения посещаемости кинотеатров в Перми сохраняется.

Пермь по итогам 11 месяцев текущего года вошла в пятерку городов-миллионников с самыми доступными билетами в кино. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), средняя стоимость билета в пермских кинотеатрах составила 410 рублей.

«Дешевле, чем в Перми, билеты в кино оказались только в Омске (327 рублей), Челябинске (377 рублей) и Самаре (407 рублей). В Екатеринбурге средняя цена билета зафиксирована на уровне 432 рублей», — свидетельствует опубликованный отчет.

При этом в городе не останавливается падение посещаемости кинотеатров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 6%. А выручка пермских кинотеатров за 11 месяцев 2025 года выросла почти на 8%. Аналитики ЕАИС объясняют это подорожанием билетов: год назад средняя цена сеанса в Перми была ниже на 54 рубля и составляла 356 рублей.

URA.RU уже рассказывало, что в начале ноября пермяки потратили на кино почти 11,5 млн рублей, а общие сборы от проката 20 самых популярных лент составили 11,44 млн рублей. Тогда самыми кассовыми фильмами стали «Горыныч», «Алиса в стране чудес» и «Папины дочки. Мама вернулась», которые возглавляли и общероссийский рейтинг.