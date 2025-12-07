Пермь выбилась в лидеры по доступности билетов на кинопаказы, но посещаемость все равно падает

При этом в городе не останавливается падение посещаемости кинотеатров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 6%. А выручка пермских кинотеатров за 11 месяцев 2025 года выросла почти на 8%. Аналитики ЕАИС объясняют это подорожанием билетов: год назад средняя цена сеанса в Перми была ниже на 54 рубля и составляла 356 рублей.