Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о режиме тишины в новогодние праздники: чем грозит нарушение

Юрист Соловьев: важно помнить о законе тишины в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

О режиме тишины в новогоднюю ночь задумываются немногие, однако важно помнить о правах окружающих. Об этом, как рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев, забывать не следует.

«Пока у нас нет единого закона о тишине, все правила и нормы содержатся в региональных законах. А они разные», — рассказал эксперт.

По словам Соловьева, большинство субъектов, определяя правила соблюдения тишины, сделали исключение именно для новогодней ночи. В одних регионах громкие звуки разрешены до трёх часов ночи, в других — до пяти утра.

Юрист подчеркнул, что на этом перечень послаблений заканчивается. Он отметил, что попытка продолжить шумные празднования утром или в последующие дни почти неизбежно приведёт к жалобам, конфликтам и возможным административным санкциям.

Напомним, грядущие новогодние каникулы станут самыми длинными за последние несколько лет. Во время них россияне смогут отдохнуть целых 12 дней.