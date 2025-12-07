Россиянам напомнили о режиме тишины в новогодние праздники: чем грозит нарушение

О режиме тишины в новогоднюю ночь задумываются немногие, однако важно помнить о правах окружающих. Об этом, как рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев, забывать не следует.
«Пока у нас нет единого закона о тишине, все правила и нормы содержатся в региональных законах. А они разные», — рассказал эксперт.
По словам Соловьева, большинство субъектов, определяя правила соблюдения тишины, сделали исключение именно для новогодней ночи. В одних регионах громкие звуки разрешены до трёх часов ночи, в других — до пяти утра.
Юрист подчеркнул, что на этом перечень послаблений заканчивается. Он отметил, что попытка продолжить шумные празднования утром или в последующие дни почти неизбежно приведёт к жалобам, конфликтам и возможным административным санкциям.
Напомним, грядущие новогодние каникулы станут самыми длинными за последние несколько лет. Во время них россияне смогут отдохнуть целых 12 дней.