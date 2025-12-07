Россиянам перечислили неочевидные признаки инфаркта

Пациенты с инфарктом не всегда чувствуют классическую боль в сердце — их жалобы могут указывать на совершенно другие проблемы со здоровьем. Об этом сообщил врач и кандидат медицинских наук Сергей Попов в программе «О самом главном».
«Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка», — рассказал эксперт.
Попов уточнил, что об инфаркте могут говорить, например, тошнота, рвота или ощущение перебоев в сердце без боли — как чувство «перекатывания» в груди.
Ранее врач-реаниматолог Мария Кривега также рассказала о признаках инфаркта. По ее словам, продолжительное жжение в груди — более 5 минут — еще один повод для срочного обращения к врачу. Ощущения могут распространяться на левую руку, спину, челюсть или шею.