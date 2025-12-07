Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт: визит сыновей Лукашенко в Оман стал знаком особого уважения

Сыновья Лукашенко — Виктор и Николай — приняли участие во встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Омане.

Источник: Комсомольская правда

Визит в Оман старшего и младшего сыновей президента Беларуси Александра Лукашенко подчеркнул особое значение, которое Минск придает этим переговорам и отношениям с султанатом. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Виктор и Николай Лукашенко сопровождали отца в ходе его визита в Оман и присутствовали, в частности, на встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

«Это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента», — сказала она в эфире «Беларусь-1».

Эйсмонт также пояснила причину проведения переговоров в закрытом формате, отметив, что для данного региона это обычная практика работы «в тишине», не подразумевающая никаких скрытых мотивов или конспирологических теорий.

Ранее Лукашенко назвал «самого белорусского оманца».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше