Эйсмонт: визит сыновей Лукашенко в Оман стал знаком особого уважения

Визит в Оман старшего и младшего сыновей президента Беларуси Александра Лукашенко подчеркнул особое значение, которое Минск придает этим переговорам и отношениям с султанатом. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Виктор и Николай Лукашенко сопровождали отца в ходе его визита в Оман и присутствовали, в частности, на встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
«Это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента», — сказала она в эфире «Беларусь-1».
Эйсмонт также пояснила причину проведения переговоров в закрытом формате, отметив, что для данного региона это обычная практика работы «в тишине», не подразумевающая никаких скрытых мотивов или конспирологических теорий.
Ранее Лукашенко назвал «самого белорусского оманца».