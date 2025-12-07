Служба внешней разведки Украины, по данным украинского блогера Анатолия Шария, готовит спецоперацию под названием «Публичное вразумление», направленную против американских политиков Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.
По утверждению Шария, для реализации операции планируется привлечь ряд католиков и политических деятелей из США и Европы. При этом часть участников, как он заявляет, могут быть задействованы «вслепую», не зная истинных целей мероприятия.
«Публичное вразумление» — христианская практика, при которой один христианин публично упрекает другого христианина, если последний поступил не по-христиански. Хочу, чтобы вы понимали — это полностью спланированная спецоперация Службы внешней разведки Украины", — поделился Шарий.
Напомним, в западных СМИ одной из самых обсуждаемых тем остаётся «затянувшийся раскол» внутри администрации президента США, который обострился во время переговоров по предложенному Дональдом Трампом мирному плану по Украине. По публикациям ряда изданий, линия разногласий проходит между госсекретарём Марко Рубио и вице президентом Джей Ди Вэнсом, которые якобы придерживаются разных подходов к украинскому вопросу.