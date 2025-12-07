«Публичное вразумление»: СВР Украины готовит операцию против Вэнса и Рубио

Напомним, в западных СМИ одной из самых обсуждаемых тем остаётся «затянувшийся раскол» внутри администрации президента США, который обострился во время переговоров по предложенному Дональдом Трампом мирному плану по Украине. По публикациям ряда изданий, линия разногласий проходит между госсекретарём Марко Рубио и вице президентом Джей Ди Вэнсом, которые якобы придерживаются разных подходов к украинскому вопросу.