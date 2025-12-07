Почти половина швейцарце поддержала инициативу об ограничении численности населения

Почти половина жителей Швейцарии поддерживает предложение ограничить численность населения страны 10 миллионами человек. Об этом сообщила издание Bloomberg со ссылкой на результаты социологического опроса.
Предложение Швейцарской народной партии (ШНП) поддержали 48 процентов респондентов, против высказались 41 процент. Инициатива предполагает внесение в конституцию максимального порога населения до 2050 года и может привести к ужесточению миграционного законодательства.
Референдум по данному вопросу может состояться в июне 2026 года. Опрос проводился с 27 по 30 ноября среди 11 тысяч человек, погрешность составляет 2,8 процентных пункта, говорится в сообщении.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что белое население мира может оказаться под риском вымирания из-за текущих демографических тенденций. Об этом он написал, реагируя на обсуждение глобальных показателей рождаемости.
В августе стало известно, что 129 малых городов России, в которых в общей сложности проживает 3,4 миллиона человек, могут исчезнуть на фоне плохой демографии и снижения занятости населения. Такие результаты показало исследование экспертов РАНХиГС.