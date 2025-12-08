Что можно и нельзя делать в Климентьев день 8 декабря на Холодный день

Православная церковь 8 декабря вспоминает святого Климента. В народе отмечают Климентьев день. Вместе с тем есть еще одно название — Холодный день. Считалось, что с названной даты начинались сильные морозы, дул северный ветер.
Что нельзя делать 8 декабря.
Запрещено ругаться на мороз, так это могло привести к неприятностям и бедам. Не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать. Все дело в том, что продолжается Рождественский пост. Не рекомендуется провоцировать ссоры, скандалы.
Что можно делать 8 декабря.
По традиции, 8 декабря принято начинать дела на голодный желудок. Предки верили, что они будут легко даваться. Кроме того, женщины занимались бытовыми делами.
Согласно приметам, поющие утром петухи предсказывают потепление. В том случае, если выпал снег, то ждали дождливое тело.
