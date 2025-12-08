Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Климентьев день 8 декабря на Холодный день

Узнали приметы и запреты на 8 декабря, когда отмечают Климентьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 декабря вспоминает святого Климента. В народе отмечают Климентьев день. Вместе с тем есть еще одно название — Холодный день. Считалось, что с названной даты начинались сильные морозы, дул северный ветер.

Что нельзя делать 8 декабря.

Запрещено ругаться на мороз, так это могло привести к неприятностям и бедам. Не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать. Все дело в том, что продолжается Рождественский пост. Не рекомендуется провоцировать ссоры, скандалы.

Что можно делать 8 декабря.

По традиции, 8 декабря принято начинать дела на голодный желудок. Предки верили, что они будут легко даваться. Кроме того, женщины занимались бытовыми делами.

Согласно приметам, поющие утром петухи предсказывают потепление. В том случае, если выпал снег, то ждали дождливое тело.

Ранее МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.

Тем временем В МВД запустили чат-бот, который работает по всей Беларуси: «Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией».

Вместе с тем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 8 по 14 декабря: «На следующей неделе зимы не будет».