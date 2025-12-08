Народный календарь. Почему в Сойкин день, 11 декабря, нельзя стирать и убираться

11 декабря в народном календаре — Сойкин день, названный так в честь птицы с длинным черным хвостом — сойки.
На Руси верили, что если в этот день сойка прилетала к дому и начинала петь, то это хороший знак. Человеку следовало выйти на улицу и последовать за птицей, которая могла указать ему дорогу к счастью и благополучию.
Сойкин день считался особенно благоприятным для гаданий. В старину в эту дату предсказывали будущее в вопросах денег, любви и судьбы. Чтобы узнать, что ожидает человека в финансовом плане, нужно было подойти к колодцу. Если слышался всплеск воды, то это предвещало скорое богатство. Отсутствие звуков говорило о том, что впереди могут ждать трудности.
Также в народе считали, что 11 декабря нельзя обижать птиц, иначе можно навлечь на себя беду. А если птица стучит в окно, то лучше его открыть. Кроме того, в эту дату нельзя стирать и убираться, потому что из-за этого может исчезнуть благополучие. Еще в этот день нежелательно что-либо планировать.
Приметы погоды:
Если стоят морозы и сухая погода — ждите жаркого и сухого лета.
Резко потеплело — скоро ударят сильные и долгие морозы.
Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
Если вороны вьются в небе, то будет снег, а если сидят на нижних ветках деревьев — будет ветер.
Именины отмечают: Анна, Тимофей, Андрей, Алексей, Василий, Григорий, Виталий, Даниил, Константин, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан.