Народный календарь. Почему в Сойкин день, 11 декабря, нельзя стирать и убираться

Также в народе считали, что 11 декабря нельзя обижать птиц, иначе можно навлечь на себя беду. А если птица стучит в окно, то лучше его открыть. Кроме того, в эту дату нельзя стирать и убираться, потому что из-за этого может исчезнуть благополучие. Еще в этот день нежелательно что-либо планировать.