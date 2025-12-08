В аэропорту Пензы закрыли небо

Срочная новость.
В аэропорту Пенза временно приостановлены операции по взлету и посадке воздушных судов.
Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Арте Кореняко.
