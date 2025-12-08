Календарь на 8 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День Яна Сибелиуса и финской музыки — Финляндия. Праздник приурочен ко дню рождения известного композитора, который появился на свет в 1865 году. Сибелиус в своем творчестве обращался к финским народным легендам и сказаниям. Его прозвали «народным композитором» и до сих пор считают гордостью нации. В день финской музыки жители собираются на площадях и улицах, носящих имя Сибелиуса, чтобы почтить его память, а позже — посещают ежегодный музыкальный фестиваль в его честь.