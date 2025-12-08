«Я люблю женщин, но никогда не был бабником»

— Кардинально другая. И далась тяжело. Она ведь про довоенное поколение — к нему принадлежат мои родители. Многие из них ушли на фронт со школьной скамьи и не вернулись. Я ощущал тогда огромную ответственность. А наш режиссер Михаил Калик, выдающийся человек, имел трагическую судьбу: три года сидел в разных тюрьмах, потом эмигрировал. В поездках он часто задумывался, говорил мне: «Ты бы там не выдержал». Он эмигрировал сразу, как только это стало возможно. У меня же и мыслей об отъезде никогда не было. Я не мыслю жизни вне России.