Произошло затопление библиотеки Лувра: ущерб от 300 до 400 документов

В результате затопления библиотеки парижского Лувра грязной водой в конце ноября пострадали от 300 до 400 документов. Об этом сообщил заместитель главного администратора музея Франсис Стейнбок.

Инцидент произошел 26 ноября из-за ошибочного открытия клапана, что привело к крупному затоплению одного из залов библиотеки департамента египетских древностей. «Затопление затронуло один из трех залов библиотеки департамента египетских древностей. В настоящий момент ущерб был нанесен 300−400 работам, сейчас мы проводим полный подсчет», — отметил Стейнбок в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, пострадали только периодические и справочные издания, а также археологические журналы, используемые египтологами и студентами. Самые старые из них датируются концом XIX века, другие — началом XX века. Замглавного администратора также признал, что проблемы с системой вентиляции и отопления, работающей на основе труб, были известны на протяжении нескольких лет.

Стейнбок добавил, что затопленная зона музея включена в список помещений для обновления системы. В середине ноября Лувр уже закрывал одну из своих галерей из-за хрупкости перекрытий.

Кроме того, стоит отметить, что в октябре произошло ограбление музея, в результате которого были похищены девять ювелирных украшений с ущербом в 88 миллионов евро. Счетная палата Франции призвала руководство Лувра пересмотреть финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности.

Министр культуры Франции Рашида Дати пообещала принять меры для предотвращения подобных инцидентов до конца 2025 года. Лувр остается самым посещаемым музеем в мире с момента своего открытия в 1793 году.