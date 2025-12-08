«Ни одна улица не должна быть названа в честь Ленина»: в Германии ополчились на советские названия, переименования уже начались

В Германии рассматривают возможность замены советских названий улиц. Уполномоченный бундестага по делам жертв режима СЕПГ Эвелин Зупке предложила заменить их, ссылаясь на «историческую память».
«Спустя 35 лет после объединения ни одна улица не должна быть названа в честь Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Название улицы — это выражение признательности в нашем демократическом обществе сегодня», — сказала она.
По словам Зупке, в восточной Германии все еще есть улицы в честь Владимира Ленина, германо-советской дружбы, Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Переименовать их в честь борцов с режимом ГДР, по ее мнению, было бы правильным символом к 35-летию единства страны.
В некоторых городах, например в Йерихове, к переименованию уже приступили. При этом решения властей оспаривает в судебном порядке местная организация партии «Альтернатива для Германии».
