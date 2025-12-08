«Ни одна улица не должна быть названа в честь Ленина»: в Германии ополчились на советские названия, переименования уже начались

По словам Зупке, в восточной Германии все еще есть улицы в честь Владимира Ленина, германо-советской дружбы, Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Переименовать их в честь борцов с режимом ГДР, по ее мнению, было бы правильным символом к 35-летию единства страны.